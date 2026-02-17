Сенатор Блюменталь сподівається, що законопроєкт про санкції проти РФ незабаром винесуть на голосування

Законопроєкт про санкції проти Росії можуть винести на голосування вже до завершення поточної сесії Сенату, сподівання на це висловив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь, який 16 лютого перебував із візитом в Києві.

Він разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Ґремом є співавтором двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який передбачає, зокрема, посилення санкційного тиску, включно з можливими митами на імпорт російської енергії.

«Сподіваюся, (законопроєкт – ред.) ось-ось буде винесений на голосування. Ми маємо чітку обіцянку від лідера Сенату забезпечити голосування до кінця поточної сесії. Я дуже, дуже сподіваюся на успіх. Працюючи в Сенаті США, я ніколи не вживаю слово «впевнений», але я знаю, що це питання надзвичайно турбує людей тут», – зазначив Блюменталь.

За його словами, просування ініціативи залежало від позиції президента США Дональда Трампа, і після зустрічі американського й російського президентів на Алясці, були сподівання, що лідер США підтримає цей документ.

«Ми чекали на «зелене світло» від Дональда Трампа. І кожен глядач чи слухач знає, що Дональд Трамп вагався. Це таке багатоскладове слово, яке означає, що він кидався з боку в бік. У кожного, хто зараз за ним спостерігає, напевно, вже паморочиться в голові. Ми сподівалися, що після зустрічі на Алясці він рішуче підтримає законопроєкт про санкції. Нам довелося чекати, поки він дасть добро. Ми сподіваємося – і я підкреслюю слово «сподіваємося» – що обіцянка сенатора Туна означає, що ми рухатимемося вперед», – сказав він, маючи на увазі лідера республіканської більшості в Сенаті Джона Туна.

Сенатор також різко розкритикував дії Росії та її президента.

«І мені набридло, що Путін грається зі Сполученими Штатами Америки й глузує з них – а він саме це й робить, затягуючи процес і блокуючи рішення. Будьмо відверті: американський народ має бути обурений і присоромлений тим, що ми терпіли подібні знущання з боку Росії протягом усіх цих останніх місяців», –додав сенатор Блюменталь.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом у Києві 16 лютого. За його словами, під час зустрічі він подякував Сполученим Штатам за міцну двопартійну підтримку й роботу заради миру.

Раніше, на початку січня, сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем повідомив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти. Ініціативу підтримали понад 80 зі 100 сенаторів.

У листопаді агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомило, що президент Трамп готовий підписати законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право остаточного рішення щодо будь-яких обмежень.