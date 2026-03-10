Трамп заявив, що санкції щодо нафти проти деяких країн будуть скасовані

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції пов’язані з нафтою і запроваджені проти деяких країн будуть скасовані задля зниження світових цін на нафту.



«Ми також скасовуємо певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни. Тож у нас є санкції проти деяких країн. Ми збираємося зняти ці санкції, поки ситуація не владнається. Хто знає, можливо, нам не доведеться їх запроваджувати. Буде стільки миру», – сказав він на пресконференції у Білому домі.

Трамп не уточнив, про які країни йдеться.

9 березня агенція Reuters з посиланням на свої джерела писала, що адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти пом’якшити зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Також днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація розглядає можливість скасування санкцій з російської нафти, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку на тлі подій на Близькому Сході.

Цей крок має на меті збільшити світові постачання нафти на тлі масових перебоїв через події на Близькому Сході, але також може ускладнити зусилля США позбавити Росію доходів для її війни в Україні.

З 28 лютого США й Ізраїль завдають ударів по Ірану. Іран у відповідь атакує країни Перської затоки ракетами і дронами. Це вже спричинило зростання ціни енергоносіїв у всьому світі, 9 березня котирування нафти марки Brent уперше з 2022 року перевищили позначку 100 доларів за барель у той час, як деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у судноплавстві на тлі конфлікту.



