Зеленський і Орбан. Конфлікт розростається. Ціни на пальне ростуть

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про припинення експорту пального Україні

Віктор Орбан вимагає відновити роботу нафтопроводу «Дружба». Ситуацію із затриманням українських інкасаторів, які перевозили готівку і золото, він не коментував. Але пригрозив «зупиняти транзит важливих для України вантажів через Угорщину», доки вона не відновить транзит російської нафти до Угорщини.

«Ми припинили постачання бензину Україні, також – дизельного пального... В українців закінчаться гроші раніше, ніж у нас – нафта», – заявив Орбан.

А ціна бензину продовжує рости: що робить влада?

Вартість бензину на українських АЗС вже перетнула позначку у 70 гривень за літр. Причиною здорожчання називають війну на Близькому Сході, проте деякі аналітики наголошують – активні бойові дії тривають менше тижня, а пальне вже здорожчало. Чи не є у підвищенні ціни ознаки змови? Як нафтова криза вдарить по війні в Україні та чи не виграє від цього Росія?

Обговорюємо ці теми у Свобода Live.

Гості програми:

Сергій Куюн , директор консалтингової групи «А-95»

, директор консалтингової групи «А-95» Вадим Галайчук , народний депутат України, «Слуга Народу», перший заступник голови комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу

, народний депутат України, «Слуга Народу», перший заступник голови комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Станіслав Бєлковський, політолог, публіцист

Сергій Куюн, директор консалтингової групи «А-95» не вбачає змови у різкому збільшенні цін на бензин в Україні. За його словами, український ринок пального працює адекватно і він не бачить ознак змови щодо вартості бензину. Адже європейський ринок відреагував на війну на Близькому Сході аналогічно.

«Якщо у нас ціна підвищилась на 6 грн, то в Німеччині на 16, в Нідерландах на 16, на 31 євроцент за тиждень. В Польщі на 12 грн за літр. Тобто і там теж змова?», – каже Сергій Куюн.

