«Це некорисно і не сприяє досягненню цілей» – Єврокомісія про риторику Зеленського і Орбана

У Європейській комісії вважають, що риторика українського президента Володимира Зеленського та угорського прем’єра Віктора Орбана є ні «корисною, ні такою, що сприяє досягненню цілей».



«Наразі багато риторики загострюється та провокаційна. Ми вважаємо, що така риторика з усіх сторін не є ні корисною, ні сприятливою для досягнення спільних цілей, які ми всі маємо», – заявив на брифінгу речник Єврокомісії Олоф Гілл.



Останню заяву Зеленського в Єврокомісії назвали «неприйнятною».



«Не має бути погроз щодо держав-членів ЄС. І я повторюю, ми ведемо активні переговори з усіма сторонами щодо цього питання. Наша мета тут – змусити всіх заспокоїти риторику та досягти цілей», – сказав Гілл, уточнив, що під цілями маються на увазі тиск на Росію задля припинення війни, кредит для України, забезпечення енергетичної безпеки держав-членів.

Єврокомісія продовжуватиме спокійно та злагоджено працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити досягнення цих цілей, додав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.

«Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш із 90 мільярдів, і українські воїни матимуть зброю, інакше – дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нашим хлопцям – нехай вони йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою», – сказав Зеленський.

Перед цим угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що не буде жодних угод, жодних компромісів. «Ми силою прорвемо українську нафтову блокаду. Угорська енергія незабаром знову потече трубопроводом «Дружба», – написав він у соцмережі Х.

Сьогодні, 6 березня, вранці у МЗС заявили, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

«Ощадбанк» каже, що не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу. Банк пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом, а подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня.

«Ощадбанк» заявив, що цінності, які були у викрадених автівках, належать українському державному банку – йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

Угорська Національна податкова та митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини. При цьому Ковач не уточнив, якою буде доля коштів, що були в затриманих інкасаторських автівках.

В Єврокомісії, відповідаючи зокрема й на запитання Радіо Свобода, зазначили, що бачили повідомлення у ЗМІ про затримання українських інкасаторів угорськими силовиками, однак наразі не можуть надати додаткової інформації з цього приводу.

«Дайте нам трохи часу, щоб з’ясувати більше», – заявив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Очільник МЗС Польщі, коментуючи цей інцидент, заявив про крадіжку грошей.