Сибіга звинуватив Угорщину в «захопленні в заручники» сімох працівників українського «Ощадбанку»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на початку доби 6 березня відреагував на повідомлення «Ощадбанку» про викрадення його співробітників у Будапешті.

«Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними досі невідомі», – заявив він.

За даними Сибіги, семеро людей є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, перевозячи кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Відтак, підсумував міністр, Угорщина «взяла заручників та викрала гроші».

«Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет. Ми вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян», – повідомив він.

Також Україна звернеться до Європейського Союзу щодо «чіткої кваліфікації незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування», додав Сибіга.

МЗС Угорщини не коментувало наразі заяву українського дипломата.

Напередодні «Ощадбанк» повідомив, що два автомобіля його інкасаторської служби в супроводі сімох співробітників бригади інкасації були безпідставно затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна».

За даними GPS-сигналу, автомобілі перебувають у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Їхнє місце перебування підтвердили представники посольства України в Угорщині та МЗС.

Банк оцінює обсяг цінностей, які були у автомобілях у 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота. Установа «вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України» і перебуває в контакті з МЗС та правоохоронними відомствами.



