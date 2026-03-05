Росія порушила міжнародне право, передавши українських полонених Угорщині – Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань полонених 5 березня засудив передачу громадян України між Угорщиною та Росією. Відомство розцінило цей крок як російську провокацію:

«Її мета – вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи».

Штаб додав, що підтримка воєнних злочинів Росії та «маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України».

Установа закликала всіх причетних до цієї події відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон, розмінною монетою. Штаб також вимагає надати вичерпну інформацію про стан здоров’я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України їх відвідати.





«Координаційний штаб постійно працює над поверненням додому і порятунком з російської неволі всіх громадян України, а також осіб, які мають подвійне громадянство», – йдеться в заяві.

Відомство також нагадує, що в 2023 році Росія без узгодження з Україною передала до Угорщини 11 українських громадян.

Раніше 4 березня лідер РФ Володимир Путін повідомив, що днем раніше угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан попросив «розглянути можливість звільнення угорських громадян, які опинилися у полоні російської армії» (ідеться про жителів Закарпаття, які мають громадянства України та Угорщини – ред.).

Путін назвав цих людей «примусово мобілізованими», не навівши ніяких підтверджень своїм словам, і вказав, що вирішив «звільнити двох людей» і передати їх міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто перед його відльотом до Будапешта.

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення лідером РФ Володимиром Путіним двох військовополонених – громадян України угорського походження, але відзначило неприпустимість маніпулювання на цій темі.







