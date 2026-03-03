Путін у розмові з Орбаном відзначив його «принципову позицію» щодо України

Російський президент Володимир Путін 3 березня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і відзначив його «принципову позицію» щодо України.

Як повідомляє Кремль, вони обговорили «різко загострену обстановку» навколо Ірану та у всьому близькосхідному регіоні, у тому числі з точки зору можливих наслідків для стану світового енергетичного ринку.

За повідомленням, під час обміну думками щодо України Володимир Путін наголосив «на принциповій позиції керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, як і загалом прагнення проводити зважений та суверенний курс у міжнародних справах».

Орбан наразі про цю розмову не повідомляв.

Прем’єр Угорщини, де 12 квітня мають відбутися вибори, сьогодні вкотре заявив, що Будапешт не підтримає жодного рішення, вигідного для України, до відновлення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».

Позиція Орбана щодо війни в Україні різко відрізняється від позиції більшості лідерів ЄС. Він виступає проти військової підтримки України. Угорський лідер також став першим лідером країни ЄС, який відвідав Москву після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

3 березня міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що нафтопровід «Дружба» було дуже сильно пошкоджено всередині через горіння великої кількості нафти після влучання російського безпілотника.

«Велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу, різноманітних датчиків, іншого обладнання всередині нафтопроводу була пошкоджена температурним режимом. Цього не видно ззовні, але це великий обсяг роботи. Зараз «Нафтогаз» завершує дефектацію», – сказав Шмигаль, якого цитує агенція «Інтерфакс».

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».



