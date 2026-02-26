Тихий: до МЗС вдруге викликали представника Угорщини через «брехливі тези» Сійярто

Міністерство закордонних справ України двічі викликало тимчасового повіреного Угорщини, повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам 26 лютого.

«Оскільки міністр Сійярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України, угорського дипломата було повторно викликано до Міністерства закордонних справ», – повідомив він.

За словами речника, друга зустріч мала місце за кілька годин після першої і на ній угорському дипломату «була доведена неприпустимість перекручування змісту розмов, з примарною надією, що з другого разу до Будапешта дійде не спотворений зміст».

Тихий стверджує, що на зустрічах із повіреним Угорщини МЗС не подавало жодних сигналів про те, що відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід «Дружба» нібито заблоковано з політичних причин. Натомість обговорювали заяви прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини.





«До угорської сторони, зокрема, було доведено, що Україна готова надати Угорщині допомогу для захисту її об’єктів. Українська сторона запропонувала задіяти оперативні канали обміну інформацією та координації між відповідними органами обох країн, відповідальними за захист критичної інфраструктури. Звісно, якщо заяви Віктора Орбана засновані на фактах, а не фантазіях», – додав речник МЗС.

Раніше, зокрема, російські медіа поширили заяву Сійярто, зроблену в ефірі угорського телебачення, за якою МЗС України нібито заявило повіреному в справах Німеччини на першій зустрічі, що відновлення транзиту нафту «Дружбою» заблоковане «з політичних причин».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 лютого опублікував у мережі Х відкритого листа та відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив Київ у блокуванні нафтопроводу «Дружба» та закликав до «більшої поваги до Угорщини».

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відсутність фізичних перепон постачанням, натомість наголосивши на політичних. За словами очільника угорської дипломатії, в такий спосіб Київ змушує Будапешт розблокувати переговорний процес з Україною про її членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС 23 лютого наполіг, що нафтопровід пошкоджений, тому повторив свою пораду двом європейським столицям «адресувати ультиматуми Кремлю».

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



