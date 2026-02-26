ЗМІ: Орбан просить ЄС перевірити пошкодження нафтопроводу «Дружба»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу звернувся до Євросоюзу з проханням провести «місію зі встановлення фактів» для оцінки пошкоджень нафтопроводу «Дружба» в Україні та припустив, що це може допомогти розблокувати нове фінансування ЄС для України. Про це йдеться в листі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

«Угорщина підтримує ідею місії зі встановлення фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», – сказав Орбан у листі до президента Європейської Ради Антоніу Кошти.

Угорський прем’єр сказав, що йому відомі політичні труднощі, спричинені затримкою надання значного кредиту ЄС Україні.

«Моя ініціатива також спрямована на сприяння вирішенню цього питання у визначені терміни», – йдеться в листі.

Читайте також: Кошта: Україна надасть оцінку щодо перспектив відновлення «Дружби», а в Угорщини є альтернатива

Також Віктор Орбан 26 лютого опублікував у мережі Х відкритого листа та відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив Київ у блокуванні нафтопроводу «Дружба» та закликав до «більшої поваги до Угорщини».

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

Читайте також: Стали відомі подробиці «різких» переговорів Сибіги з угорським і словацьким колегами

23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відсутність фізичних перепон постачанням, натомість наголосивши на політичних. За словами очільника угорської дипломатії, в такий спосіб Київ змушує Будапешт розблокувати переговорний процес з Україною про її членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС 23 лютого наполіг, що нафтопровід пошкоджений, тому повторив свою пораду двом європейським столицям «адресувати ультиматуми Кремлю».

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії Австрія змогла диверсифікувати постачальників нафти.зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



