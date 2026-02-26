Орбан записав відеозвернення до Зеленського із закликом запустити «Дружбу»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 лютого опублікував у мережі Х відкритого листа та відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив Київ у блокуванні нафтопроводу «Дружба» та закликав до «більшої поваги до Угорщини».

У зверненні Орбан заявив, що протягом чотирьох років українська сторона нібито намагається втягнути Угорщину у війну з Росією, а також координує дії з Брюсселем і угорською опозицією з метою привести до влади в Будапешті «проукраїнський уряд».

«Останніми днями ви заблокували нафтопровід «Дружба», який є критично важливим для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу надійне й доступне енергопостачання угорських родин», – заявив угорський прем’єр.

Орбан закликав Зеленського «негайно відновити роботу» нафтопроводу та утриматися від подальших кроків, які, за його словами, можуть зашкодити енергетичній безпеці країни.

«Ми співчуваємо українському народові, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля і не хочемо платити більше за енергію», – сказав він.

25 лютого угорський прем’єр також заявив, що скликав засідання Ради оборони через ситуацію навколо «Дружби» та доручив посилити захист критичної енергетичної інфраструктури, оскільки, за даними угорських спецслужб, Україна нібито готує подальші кроки, спрямовані на порушення роботи угорської енергосистеми.

За його словами, буде розгорнуто військових і необхідне обладнання поблизу ключових енергетичних об’єктів для «відбиття можливих атак». Поліція збільшить патрулювання навколо електростанцій, підстанцій і центрів управління. Крім того, в області Саболч-Сатмар-Берег запроваджено заборону на польоти дронів.