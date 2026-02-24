«Від цього нудить», «ганебно», «неприйнятно»: європейські міністри про блокування Угорщиною 90 млрд для України

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії більшість міністрів країн ЄС публічно розкритикували рішення Будапешта заблокувати погоджений у грудні кредитний пакет для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти Росії. Заяви пролунали перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань 24 лютого, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.



«Рішення угорського уряду заблокувати терміново необхідні кошти для України є не просто прикрим, воно є ганебним», – заявив німецький міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум.



«Робити все це в день, коли минає чотири роки від повномасштабного російського вторгнення, – відверто кажучи, мене від цього нудить», – сказала журналістам

міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц.



Розенкранц наголосила, що це «постріл Європі в ногу», адже підтримка України – це «про безпеку України і про безпеку Європи».



«Використовувати блокування або право вето як інструмент – і не лише погрожувати ним, а й реалізовувати – означає жити з наслідками для європейських рішень. Це не є ані конструктивним, ані таким, що сприяє досягненню цілей», –заявила австрійська міністерка Клаудія Бауер.



Глава МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель назвав підхід Будапешта «транзакційним» і припустив, що «буде певна угода, щоб вони погодилися». «Вони люблять гроші – і це соромно», – сказав Беттель.

Міністерка у справах Європи Данії Марі Б’єрре назвала дії Будапешта «неприйнятними й неправильними», оскільки домовленість була досягнута ще в грудні.



Вона назвала блокування зловживанням правом вето.

«Адже йдеться про інше питання. Тому ми продовжимо чинити тиск на Угорщину. Ми прямо говоримо, що це неприйнятно. Вони перешкоджають європейському розвитку», – заявила Б’єрре.



Водночас вона допустила, що варто з’ясувати, «чи можемо ми якось допомогти вирішити проблему з постачанням нафти, якщо це відкриє шлях до розблокування рішення».



Глава МЗС Люксембургу запропонував організувати для міністрів зі Словаччини та Угорщини візит до України.

«Щоб уникнути будь-яких сумнівів, було б добре, якби українці дозволили словацьким та угорським представникам поїхати туди на власний ризик», – сказав Беттель.





Тим часом міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока повторив позицію угорського премʼєра Віктора Орбана, назвавши головною причиною блокування ситуацію з нафтопроводом «Дружба». За словами Боки, трубопровід не постачає нафту до Угорщини та Словаччини з 27 січня, і хоча «технічна готовність забезпечена з середини лютого», Україна «досі не відкрила цей маршрут із політичних причин і на підставі політичного рішення».



Бока наполіг, що «доки нафтопровід «Дружба» не відновить транспортування до Угорщини, Угорщина не зможе підтримувати жодне рішення в європейських інституціях, яке допомагатиме Україні».

Європейські міністри наполягли, що робота над розблокуванням рішення продовжиться. Ймовірно, питання повторно винесуть на зустріч лідерів Євросоюзу наприкінці березня у Брюсселі.

Угорщина та Словаччина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці грудня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

Україна розраховує на перший транш із 90-мільярдного кредиту навесні 2026 року, інакше ситуація з фінансуванням видатків, попереджали в українському уряді й підтверджували в Єврокомісії, стане критичною.