Орбан ще в одному листі до ЄС поскаржився на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав ще одного листа очільнику Європейської Ради Антоніу Кошті, якого 23 лютого поставив до відома, що відкликає свою обіцянку, дану торік на грудневому саміті щодо підтримки багатомільярдної позики Україні. Другий лист, датований також 23 лютого 2026 року, теж опинився в розпорядженні кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі.

Цим листом Орбан, вочевидь, відповідає на лист Кошти, в якому президент Євроради вмовляв угорського прем’єра не відступатися від узятих на себе зобов’язань і погодитися на надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро з бюджетного резерву ЄС.

Очільник угорського уряду, попри запевнення Києва і Єврокомісії, наполягає, що немає жодних технічних пошкоджень нафтопроводу «Дружба», які заважали б транзиту російської нафти до Угорщини територією України.

«Це вимагає лише політичного рішення України. Як Вам відомо, я є одним із найдисциплінованіших та найпослідовніших членів Європейської Ради. Я повністю розумію Ваші занепокоєння. Але Ви також, безумовно, бачите абсурдність ситуації: ми приймаємо рішення, фінансово вигідне для України, яке я особисто не схвалюю, потім Україна створює надзвичайну енергетичну ситуацію в Угорщині, а Ви просите мене вдавати, що нічого не сталося», – нарікає Орбан.

Угорський прем’єр повторює в листі, що не може підтримувати вигідне Україні рішення, «доки вони не повернуться до нормального життя».

Орбан не уточнює, що має на увазі під нормальним життям. Раніше прем’єр Угорщини заявляв, що розблокує багатомільярдну позику Україні, а також 20-й пакет санкцій, коли вона відновить транспортування російської нафти «Дружбою».

Україна розраховує на перший транш із 90-мільярдного кредиту навесні 2026 року, інакше ситуація з фінансуванням видатків, попереджали в українському уряді й підтверджували в Єврокомісії, стане критичною.