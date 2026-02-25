Німеччина та Бельгія закликали Угорщину скасувати вето на кредит ЄС для України

Міністри закордонних справ Німеччини та Бельгії 25 лютого розкритикували Угорщину за блокування великого кредиту Європейського Союзу Україні, а також на рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ.

«Все, що я можу сказати, це те, що я все ще шокований поведінкою Угорщини», – заявив у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, додавши, що рішення Угорщини накласти вето на санкції «зраджує її власну боротьбу за свободу». Також Вадефуль наголосив, що кредитна угода «не має жодного зв’язку з пошкодженим трубопроводом, який, звичайно, потребує ремонту».

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що «Угорщина повинна зрозуміти», що для інших країн ЄС «терпіння дуже швидко вичерпується», і «заходити так далеко, щоб наважитися тримати долю та потреби України та її народу в заручниках під час війни – це, на мою думку, перетин червоної межі».

Європейський Союз, що складається з 27 країн, наполягає на запровадженні нового пакету санкцій проти Москви через війну проти України. Але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан гальмує як санкції, так і кредит ЄС Україні в розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи від Києва спочатку знову відкрити ключовий нафтопровід. За українськими даними, нафтопровід «Дружба», який транспортує російську нафту через Україну до Словаччини та Угорщини, був пошкоджений російськими ударами наприкінці січня.