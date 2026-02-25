Угорщина та Словаччина почали використовувати стратегічні запаси нафти – Єврокомісія

Угорщина та Словаччина розпочали використання своїх стратегічних запасів нафти на тлі перебоїв із постачанням через південну гілку нафтопроводу «Дружба», що транспортує російську нафту через територію України. Про це 25 лютого повідомили на брифінгу в Європейській комісії після засідання Групи координації з питань нафти, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

За словами речниці Єврокомісії з питань енергетики Анни-Кайзи Ітконен, обидві країни підтвердили, що вже почали вивільняти резерви, які зберігаються державами-членами ЄС саме для кризових ситуацій.

«І Угорщина, і Словаччина підтвердили, що розпочали використання своїх стратегічних запасів нафти. Вони зберігаються всіма державами-членами саме для управління подібними ситуаціями», – зазначила вона.

У Єврокомісії наголосили, що наразі немає негайного ризику для енергетичної безпеки ЄС. Стратегічні запаси розраховані на покриття 90 днів чистого імпорту або 61 дня внутрішнього споживання – залежно від того, який показник є більшим.

Паралельно Брюссель опрацьовує альтернативні маршрути постачання. Основною альтернативою для Будапешта та Братислави залишається Адріатичний нафтопровід із Хорватії. За інформацією хорватської сторони, через нього до Угорщини та Словаччини вже транспортується неросійська сира нафта. Додаткові партії також прямують до нафтового термінала в Хорватії.

Чиновник Єврокомісії також наголосив, що потреби використовувати стратегічні запаси в Угорщини та Словаччини більше немає, зважаючи на те, що необхідні обсяги вони можуть купити та отримати через Хорватію.

У Єврокомісії підкреслили, що підтримують тісний контакт із відповідними державами-членами та Україною, а також продовжують моніторинг ситуації з безпекою постачання.

Під час візиту до Києва 24 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Україну прискорити ремонт пошкодженої інфраструктури нафтопроводу «Дружба», який зазнав руйнувань унаслідок російських атак на енергетичні об’єкти України в січні. У Брюсселі водночас наголосили, що аварійні роботи тривають у складних умовах під обстрілами.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта напередодні заявив про домовленість із Україною провести оцінювання того, скільки часу потрібно на відновлення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».