В «Укренерго» роз’яснили, як діятимуть у разі ненадання сусідніми країнами аварійного постачання електрики

В «Укренерго» роз’яснили, що у разі неможливості сусідніх країн забезпечити аварійне постачання електроенергії компанія може звернутись до інших країн по допомогу. Про це йдеться у відповіді «Укренерго» на запит Радіо Свобода.

«У випадку, коли оператори систем передачі суміжних країн не мають технічної можливості надати аварійну допомогу, НЕК «Укренерго» має можливість звернутись по аварійну допомогу за багатосторонньою угодою, до якої доєднались ОСП Німеччини, Австрії, Чехії, Хорватії, Болгарії, Словенії, Сербії, Данії, Франції та Італії», – йдеться у відповіді.

При цьому, як інформують в «Укренерго», офіційних документів щодо одностороннього припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – наразі не надходило.

23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє аварійні поставки електроенергії до України, якщо сьогодні не буде відновлено постачання нафти через трубопровід «Дружба». Фіцо також заявив, що в січні 2026 року аварійні поставки були вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Радіо Свобода запитувало в «Укренерго», які обсяги електроенергії постачала Словаччина до України в цей період, однак відповіді не отримало.

Міненерго України раніше заявляло, що у січні був рекордний обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України – 41,987 ГВт*год. Але тоді не уточнювали, який обсяг було імпортовано зокрема з Словаччини.

Ця заява Фіцо пролунала через кілька годин після того, як європейські міністри в Брюсселі спробували, але не змогли, переконати Словаччину та її сусіда Угорщину відмовитися від погроз покарати Україну за затримки у відновленні нафтопроводу.

Також Словаччина та сусідня Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

Читайте також: Стали відомі подробиці «різких» переговорів Сибіги з угорським і словацьким колегами

23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відсутність фізичних перепон постачанням, натомість наголосивши на політичних. За словами очільника угорської дипломатії, в такий спосіб Київ змушує Будапешт розблокувати переговорний процес з Україною про її членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС 23 лютого наполіг, що нафтопровід пошкоджений, тому повторив свою пораду двом європейським столицям «адресувати ультиматуми Кремлю».

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Читайте також: Кошта: Україна надасть оцінку щодо перспектив відновлення «Дружби», а в Угорщини є альтернатива

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії Австрія змогла диверсифікувати постачальників нафти. зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».