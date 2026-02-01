Доступність посилання

Міненерго України: у січні був рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії з ЄС

У Міненерго пояснюють, що це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит

У січні був рекордний обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

«41,987 ГВт*год – рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго додають, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів.

Це стало можливим завдяки розширенню пропускної здатності – у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E, додають у міністерстві.

Імпорт електроенергії з ЄС у січні відбувався на тлі чергових російських атак, після яких через ситуацію в енергосистемі запровадили режим надзвичайної ситуації. Найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

