Сійярто в Москві хоче гарантій, що РФ не підвищить ціни на енергоносії на тлі кризи в Ірані

Угорщина хоче гарантій від Росії, що вона не підвищить для Будапешта вартість нафти і газу, незважаючи на зростання світових цін через конфлікт на Близькому Сході, заявив 4 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Він прибув до Москви і пізніше сьогодні має зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.

«Сьогодні в Москві, щоб забезпечити продовження постачання нафти і газу до Угорщини, необхідних для нашої енергетичної безпеки, навіть під час поточної кризи, і гарантувати, що ці поставки будуть здійснюватися за незмінними цінами», – написав Сійярто в соцмережах.

«Перед енергопостачанням Угорщини стоїть кілька викликів. Україна заблокувала транзит нафти трубопроводом «Дружба», Хорватія оскаржує наше право купувати російську нафту морськими шляхами, а закриття Ормузької протоки на тлі війни з Іраном порушило світові постачання енергоносіїв», – вказав угорський міністр.

У січні ЄС закріпив законодавчо повну відмову від російського газу до кінця 2027 року. Угорщина й Словаччина пообіцяли оскаржити цей закон у суді.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн і залежні від труби «Дружба». Австрія згодом змогла диверсифікувати постачання і тепер не залежить від російської нафти.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини й Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».