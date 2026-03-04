«Москва і Будапешт маніпулюють» – МЗС України про звільнення Путіним полонених українців угорського походження

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення лідером РФ Володимиром Путіним двох військовополонених – громадян України угорського походження, але відзначило неприпустимість маніпулювання на цій темі.

«Завжди важливо, коли люди виходять на свободу після російського полону, особливо враховуючи, що 95% українських військовополонених зазнають у полоні тортур. Водночас українській стороні не було надано інформації про конкретних звільнених людей, тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули», – вказано в повідомленні.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві відзначили, що питання звільнення полонених може бути використане як елемент «політичного піару».

«Змушені констатувати, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених. Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах із Кремлем. Очевидно, що ані Путін, ані теперішнє керівництво в Будапешті меж в цинізмі не знає. Сподіваємось, що після сьогоднішнього дня вони залишать цих людей в спокої та дозволять їм самим обирати, як далі жити», – йдеться в заяві МЗС України.

Раніше 4 березня лідер РФ Володимир Путін повідомив, що днем раніше угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан попросив «розглянути можливість звільнення угорських громадян, які опинилися у полоні російської армії» (ідеться про жителів Закарпаття, які мають громадянства України та Угорщини – ред.). Путін назвав цих людей «примусово мобілізованими», не навівши ніяких підтверджень своїм словам, і вказав, що вирішив «звільнити двох людей» і передати їх міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто перед його відльотом до Будапешта.



