Зеленський назвав можливі строки відновлення «Дружби» і розповів про допуск місії на місце пошкодження

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід «Дружба», серйозно пошкоджений силами РФ наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.



«Ми чітко сказали, що є руйнації, я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Думаю, що достатньо нашого слова», – сказав на брифінгу президент, відповідаючи на запитання щодо допуску представників Єврокомісії до місця пошкодження нафтопроводу.

Зеленський зазначив, що Київ чекає офіційного звернення.

Відповідаючи на запитання щодо можливих строків відновлення нафтопроводу, президент сказав, що «не відновлював би його».

«Це моя позиція. Я її сказав керівникам ЄС і тим, хто телефонував до мене з цим питанням. Тому що це російська нафта… Вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти не може виграти вибори… Упродовж місяця-півтора місяця він (нафтопровід) може запрацювати. Але це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано і можна паралельно робити деякі речі», – додав він.

Днями агентство Reuters повідомляло, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський обговорили ситуацію навколо трубопроводу «Дружба», який є центром суперечки між Україною з одного боку та Угорщиною і Словаччиною з іншого.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Читайте також: «Розмова підтвердила різні погляди на стан трубопроводу «Дружба» – Фіцо про переговори з Зеленським

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія згодом змогла диверсифікувати постачання і тепер не залежить від російської нафти.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



