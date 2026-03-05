Фіцо «зацікавлений» у зустрічі із Зеленським, але спершу хоче скоординувати дії з головою Єврокомісії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову звинуватив українську владу в брехні щодо нафтопроводу «Дружба», через який його країна отримує нафту з Росії. Спілкуючись із журналістами 4 березня, він заявив, що має докази із супутникових знімків, що нафтопровід не пошкоджений, як стверджує Київ.

«Я б не повірив президенту Зеленському, якби він сказав мені, що небо блакитне. Я маю супутникові світлини – не можу вам повністю їх показати, оскільки є певні обмеження щодо поширення інформації, але з цих знімків цілком очевидно, що там немає таких пошкоджень, які б завадили Україні постачати нафту до Словаччини, Угорщини або Європи. Поясніть мені, чому, якщо президент Зеленський стверджує, що там страшні пошкодження, він нікого туди не допускає?» – заявив голова уряду.





Фіцо зазначив, що Україна не дозволила ані словацькому послу, ані представниці Європейського Союзу в Києві Катерині Матерновій оглянути пошкоджену ділянку нафтопроводу, посилаючись на міркування безпеки. Про те, що Матернова подавала такий запит і отримала відмову, раніше повідомляло видання Financial Times.

Прем’єр Словаччини заявив, що Братислава не погодиться на надання Україні позики на 90 мільярдів євро, якщо транзит нафти не буде відновлено.

«Я казав, що зацікавлений в зустрічі з президентом Зеленським, але цьому має передувати зустріч із президенткою Європейської комісії», – сказав він.

За словами Фіцо, він сподівається зустрітися з Урсулою фон дер Ляєн під час візиту до Парижа на ядерний форум, куди він вирушить у вівторок:

«Я хочу скоординувати наші дії з Єврокомісією. Ми мусимо тиснути на президента Зеленського, аби він дозволив інспекцію на місці, і понад усе – створити подальший тиск, щоб він пропустив нафту через свою територію».





Напередодні Міністерство закордонних справ України відреагувало на намір словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України, заявивши, що таким чином словацька влада позбавляє власні компанії заробітку. Також представник МЗС нагадав, що Фіцо відмовляється від зустрічі в Україні для розв’язання проблемних питань, яку йому пропонував президент Володимир Зеленський.

Днями агентство Reuters повідомляло, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський обговорили ситуацію навколо трубопроводу «Дружба», який є центром суперечки між Україною з одного боку та Угорщиною і Словаччиною з іншого.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія згодом змогла диверсифікувати постачання і тепер не залежить від російської нафти.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



