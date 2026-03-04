«Фіцо позбавить словацькі компанії заробітку» – реакція України на рішення Братислави щодо електрики

Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення про намір словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України.

«Можемо лише привітати офіційну Братиславу з підготовкою до пострілу собі в ногу. Вірніше в ноги власних енергетичних компаній. Адже Україна цю електроенергію закуповує, а не отримує безкоштовно. Тож уряд (прем’єр-міністра Роберта) Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел. Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ – навіть ціною шкоди словацькому бізнесу», – йдеться в коментарі речника українського зовнішньополітичного відомства Георгія Тихого.

У МЗС України також нагадали, що Фіцо відмовляється від зустрічі в Україні для розв’язання проблемних питань, яку йому пропонував президент Володимир Зеленський. «Ця пропозиція з українського боку залишається чинною», – вказав речник.

Раніше 4 березня словацька державна компанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським «Укренерго» щодо аварійного постачання електроенергії. Відповідне рішення вже ухвалив уряд Словаччини, вказує видання Dennik N.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн і залежні від труби «Дружба». Австрія згодом змогла диверсифікувати постачання і тепер не залежить від російської нафти.