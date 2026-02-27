Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив за результатами консультацій зі словацьким колегою Робертом Фіцо, що прагне перевірити реальний стан нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортувалася до Угорщини і Словаччини.

«Я домовився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо про створення угорсько-словацької слідчої комісії для з’ясування стану нафтопроводу «Дружба». Я закликаю президента України Володимира Зеленського дозволити доступ угорським та словацьким інспекторам і негайно відновити роботу нафтопроводу «Дружба», – написав очільник угорського уряду вдень 27 лютого в мережі Х.

Днем раніше, 26 лютого, угорський прем’єр опублікував у мережі Х відкритого листа та відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив Київ у блокуванні нафтопроводу «Дружба» та закликав до «більшої поваги до Угорщини».

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії встрія змогла диверсифікувати постачання нафтизробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



