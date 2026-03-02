Фіцо хоче зустрітися з главою Єврокомісії, щоб обговорити відновлення «Дружби»

Словаччина хоче ініціювати зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а в ідеалі – разом з Україною та Угорщиною, щоб якомога швидше відновити постачання нафти трубопроводом «Дружба», заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

«Це тепер стало європейсько-українською проблемою, і Європа повинна вирішити, на чиєму вона боці», – сказав Фіцо, якого цитує агенція Reuters.

Він додав, що Єврокомісія повинна знайти час для зустрічі протягом кількох днів.

Як пише видання Dennik N, Фіцо заявив, що він зацікавлений у зустрічі з українським президентом Володимир Зеленським, але їй мають передувати переговори з очільницею Єврокомісії.

Наразі ні Зеленський, ні фон дер Ляєн цю заяву не коментували.

27 лютого Зеленський і Фіцо провели переговори. Зеленський заявив, що запросив словацького прем’єра в Україну для «обговорення всіх наявних питань». А Фіцо сказав, що прийняв це запрошення, але зустріч має відбутися на території однієї з країн-членів ЄС.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».