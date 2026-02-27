«Розмова підтвердила різні погляди на стан трубопроводу «Дружба» – Фіцо про переговори з Зеленським

Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що його розмова з українським президентом Володимир Зеленський підтвердила «різні погляди» на стан нафтопроводу «Дружба».

«Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан трубопроводу. Хоча наші розвідувальні дані підтверджують, що трубопровід не пошкоджений і ніщо не заважає транзиту нафти, президент України наполягав на тому, що ремонт трубопроводу потребує тривалого часу», – написав він у соцмережі Х.

За його словами, він повідомив Зеленському, що разом з угорським прем’єром Віктором Орбаном пропонує створити інспекційну групу до складу експертів, призначених Єврокомісією та державами-членами ЄС, яка «б безпосередньо на місці визначила фактичний стан технологічних пошкоджень трубопроводу або його здатність продовжувати транзит нафти до Словаччина».

Фіцо заявив, що президент Зеленський відхилив «таку інспекційну діяльність, посилаючись на негативну позицію українських спецслужб».

Президент України запропонував спільну зустріч зі словацькою стороною з усіх аспектів українсько-словацької співпраці. Прем’єр Словаччини повідомив, що прийняв це запрошення, але на території однієї з країн-членів ЄС.

Радник українського президента Дмитро Литвин у чаті з журналістами на запитання Радіо Свобода щодо нібито відхилення Києвом інспекції місця пошкодження нафтопроводу «Дружба» відповів:

«Взагалі-то Фіцо запросили в Україну в ході цієї розмови спеціально, щоб обговорити всі наявні питання та щоб не спілкуватись через соцмережі чи медіа, це все-таки серйозне питання, а не для хайпу»



Президент України Володимир Зеленський раніше сьогодні повідомив про переговори з Робертом Фіцо. Зеленський заявив, що запросив його в Україну для «обговорення всіх наявних питань».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зранку 27 лютого оголосив про проведення консультацій зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо через те, що «минув ще один день, а президент України Володимир Зеленський досі не відновив постачання нафти нафтопроводом «Дружба».

Днем раніше, 26 лютого, угорський прем’єр опублікував у мережі Х відкритого листа та відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив Київ у блокуванні нафтопроводу «Дружба» та закликав до «більшої поваги до Угорщини».

За даними медіа, Орбан 25 лютого звернувся до Євросоюзу з проханням провести «місію зі встановлення фактів» для оцінки пошкоджень «Дружби» в Україні та припустив, що це може допомогти розблокувати нове фінансування ЄС для України.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії Австрія змогла диверсифікувати постачання нафтизробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».