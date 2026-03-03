Орбан знову написав про Зеленського і «Дружбу» до Єврокомісії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 3 березня, що «доки Україна не повернеться до нормального життя», глава угорського уряду «не може підтримувати жодне рішення в Європейському Союзі, яке б було на користь України». Про це Орбан написав у листі президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, повторивши звинувачення на адресу української влади в небажанні «суто з політичних причин» відновити роботу нафтопроводу «Дружба».

«Як підтверджують нещодавно опубліковані супутникові дані, немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи», – вказав угорський прем’єр.

«Я очікую, що Європейська комісія посилить політичний тиск на Україну, щоб не підривати енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини. Я також очікую, що Європейська комісія забезпечить виконання відповідних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною», – додав Орбан, звертаючись до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання журналістів 2 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі пошкодження нафтопроводу «Дружба» можна побачити з космосу.

«З супутника можна побачити технічні резервуари. Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею – трубу. Може, Орбан маг і бачить, що відбувається з трубою під землею?» – сказав глава української держави.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».