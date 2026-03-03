«Це великий обсяг роботи» – міністр енергетики про відновлення «Дружби»

Віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що після удару РФ була пошкоджена велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу «Дружба».

За його словами, було влучання російського дрона в один з найбільших резервуарів (75 тисяч метрів кубічних нафти там), на момент удару там було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

«Частину цієї нафти, в момент коли вона горіла, для уникнення техногенної катастрофи качали в труби. Нафта була фактично в скипячому стані. Відповідно велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу була пошкоджена високою температурою. Цього не видно зовні, але це великий об'єм роботи. Зараз «Нафтогаз» завершує дефектацію», – зауважив Шмигаль.

Він уточнив, що після завершення дефектації буде підбито кошторис, необхідний для ремонту, час та засоби, «щоб це відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти цим нафтопроводом».

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».



