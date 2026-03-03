Фон дер Ляєн і Зеленський обговорили ситуацію навколо нафтопроводу «Дружба» – речник Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський 3 березня обговорили ситуацію навколо трубопроводу «Дружба», який є центром суперечки між Україною з одного боку та Угорщиною і Словаччиною з іншого. Як повідомляє агенція Reuters із посиланням на речника Єврокомісії, два лідери говорили про це питання під час телефонної розмови, деталі розмови наразі не розголошуються.

Як Зеленський, так і фон дер Ляєн у власних коротких повідомленнях про розмову прямо про нафтопровід «Дружба» не згадували.

«Важливо зараз усім у Європі дуже предметно координуватись. Обмінялись оцінками щодо деяких найбільш важливих питань між Україною і Євросоюзом, а також обговорили виклики, які є через події на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Домовилися щодо подальших спільних кроків та рішень», – інформував президент України.

Схоже за змістом повідомлення оприлюднила і президентка Єврокомісії: «Ми зосереджені на наших спільних пріоритетах: завершення ухвалення позики на підтримку України та 20-го пакету санкцій (проти Росії – ред.). Ми також обговорили ширший вплив подій на Близькому Сході на ціни на енергоносії, енергетичну безпеку та доступність вкрай необхідних оборонних матеріалів».

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія згодом змогла диверсифікувати постачання і тепер не залежить від російської нафти.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».