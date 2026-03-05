В уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву Зеленського

В уряді Угорщини відреагували на останню заяву президента України Володимира Зеленського, назвавши її «відкритою погрозою».

Як заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, «погрози та шантаж з боку Зеленського перейшли всі допустимі межі».



«Коли хтось погрожує надати адресу людини українським солдатам лише тому, що вони не підтримують черговий пакет озброєнь на 90 мільярдів євро – це не дипломатія, це відкрита погроза. Це обурливо. Особисті емоції не мають місця в таких питаннях. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу», – написав він у соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.

«Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш із 90 мільярдів, і українські воїни матимуть зброю, інакше – дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нашим хлопцям – нехай вони йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою», – сказав Зеленський.

Перед цим угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що не буде жодних угод, жодних компромісів. «Ми силою прорвемо українську нафтову блокаду. Угорська енергія незабаром знову потече трубопроводом «Дружба», – написав він у соцмережі Х.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія згодом змогла диверсифікувати постачання і тепер не залежить від російської нафти.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



