Зеленський: «дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам» у разі блокування кредиту ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.

«Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш із 90 мільярдів, і українські воїни матимуть зброю, інакше – дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нашим хлопцям – нехай вони йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою», – сказав Зеленський.

«Ми розуміємо, що ми не маємо альтернативи цим грошам. Ми розуміємо, що ці гроші заблоковані однією особою. Офіційно тут немає жодних секретів», – додав президент України.

Угорщина у лютому виступила проти того, щоб Євросоюз надав Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Кредит мали схвалити всі країни-члени ЄС. Також через позицію Угорщини блок не зміг схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який готували на четверту річницю війни.

Угорщина виступила проти допомоги Україні напередодні парламентських виборів, призначених на 12 квітня. Уперше за багато років опозиція має реальний шанс перервати правління чинного прем’єра Віктора Орбана.