Українських консулів досі не допустили до затриманих у Будапешті громадян України – МЗС

Дипломатів України не допустили до затриманих українських громадян, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 6 березня.

«Українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, захоплених у заручники в Будапешті», – написав він у своїх соцмережах.

За словами голови МЗС, угорська сторона не надала жодних пояснень затриманню.

«Вимагаємо їх негайного звільнення та готуємо подальші дії, у тому числі на рівні ЄС», – додав Сибіга.

У зв’язку з цим інцидентом МЗС радить українським громадянам утриматися від поїздок до Угорщини через «неможливість гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади», а також рекомендує не їхати транитом через угорську територію.





«Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні», – додає відомство.

Угорські медіа повідомляють, що Національна податкова та митна адміністрація (NAV) розслідує відмивання коштів, у рамках справи затримали сімох громадян України, «в тому числі колишнього генерала української розвідки», а також два автомобілі для перевезення готівки та цінностей.

За повідомленнями, розслідування триває за сприяння Антитерористичного центру.

МЗС Угорщини публічно не коментувало ситуацію.

Раніше Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох громадян України. Вони є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, перевозячи кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Напередодні «Ощадбанк» повідомив, що два автомобіля його інкасаторської служби в супроводі сімох співробітників бригади інкасації були безпідставно затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна».

Банк оцінює обсяг цінностей, які були у автомобілях у 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота. Установа «вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України».

За даними видання «Економічна правда», угорська влада заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.



