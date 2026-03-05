Київ викликав посла Угорщини через передачу двох військовополонених з російського полону до Будапешта

Міністерство закордонних справ України 5 березня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини через передачу двох українських військовополонених з російського полону до Будапешта.



«Українська сторона наголосила на неприпустимості піару та політизації чутливих питань у зв’язку з передачею кількох українських військовополонених з російського полону до Угорщини без будь-якого попереднього повідомлення чи координації з Україною», – йдеться у заяві відомства.



Зазначається, що Київ повторно висловив вимогу забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України для «перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу».



Очікуємо від угорської сторони оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що цим військовим «буде надано повну свободу вибору місця проживання та подальших планів», додали в МЗС України.

4 березня лідер РФ Володимир Путін повідомив, що днем раніше угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан попросив «розглянути можливість звільнення угорських громадян, які опинилися у полоні російської армії» (ідеться про жителів Закарпаття, які мають громадянства України та Угорщини – ред.). Путін назвав цих людей «примусово мобілізованими», не навівши ніяких підтверджень своїм словам, і вказав, що вирішив «звільнити двох людей» і передати їх міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто перед його відльотом до Будапешта.

5 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що відвідав «двох угорських військовополонених», які «нарешті в безпеці, під нашим захистом».