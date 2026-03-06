Затриманих громадян України депортують з Угорщини. Київ «залишає за собою право на санкції»

Угорська Національна податкова та митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня.

Він заявив, що «операцією» із перевезення значної суми готівки та коштовностей керував колишній генерал Служби безпеки України, а колишній майор Повітряних сил «виконував обов’язки заступника та допомагав особам з військовим досвідом».

«На підставі цих висновків усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини», – заявив він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна «залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців в Угорщині».

Він розцінив заяви угорських посадовців як свідчення, що затримання семи українських громадян у Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини. Зокрема Сибіга вказав на вимоги Орбана щодо України, озвучені сьогодні:

«Саме так зазвичай і відбувається після того, як людей беруть у заручники: висуваються вимоги. Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм. Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів».





Міністр закликав Будапешт припинити втягувати Україну у внутрішню політику та виборчу кампанію. Він також висловив очікування на реакцію від партнерів.

«Ми також зберемо іноземний дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнути винних до відповідальності», – заявив Сибіга.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також звинуватила Угорщину в захопленні заручників, порівнявши це з «Москвою 1990-х років». За її словами, ситуація викликала б подив, якби не мал місце «лише через кілька днів після візиту оточення Орбана до Кремля».

«Ми вживемо відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності винних у їхньому затриманні. Ми також закликаємо наших партнерів рішуче відреагувати. Такі свавільні затримання вимагають чіткого міжнародного осуду», – додала голова уряду.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що його країна зупинить транзитні постачання до України, доки Київ не розблокує постачання постачання нафти через нафтопровід «Дружба».

6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.

МЗС радило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

Напередодні «Ощадбанк» повідомив, що два автомобіля його інкасаторської служби в супроводі сімох співробітників бригади інкасації були безпідставно затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна».

Банк оцінює обсяг цінностей, які були у автомобілях, у 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.



