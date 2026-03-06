Затримання українців у Будапешті: Сійярто заявив, що в Угорщини «є питання» щодо готівки

В Угорщині вимагають відповідей від України щодо перевезення готівки, заявив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто.

Голова МЗС вимагає знати, чи готівку лише перевозили територією Угорщини чи використовували в цій країні «на чиюсь користь».

«У нас є низка серйозних питань щодо цього. По-перше, це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Він навів дані Національної податкової та митної адміністрації, за якими останню партію супроводжував колишній генерал української розвідки. За твердженням Сійярто, з січня через угорську територію нібито перевезли 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограм золота.

«Доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження та призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування», – заявив міністр.





Раніше голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.

МЗС радило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

Напередодні «Ощадбанк» повідомив, що два автомобіля його інкасаторської служби в супроводі сімох співробітників бригади інкасації були безпідставно затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна».

Банк оцінює обсяг цінностей, які були у автомобілях, у 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота. Установа «вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України».

За даними видання «Економічна правда», угорська влада заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.



