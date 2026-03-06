Лубінець звернувся до угорського колеги з проханням пояснити затримання сімох українців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до угорського колеги Імре Юхажа з проханням пояснень затримання сімох громадян України.



«У своєму листі попросив невідкладно надати відповіді на ключові питання:На підставі чого були затримані громадяни України?Де саме вони перебувають і в яких умовах їх утримують?», – написав він у телеграмі.



Також Лубінець запропонував провести термінову онлайн-зустріч, щоб з’ясувати всі обставини ситуації та забезпечити дотримання прав українських громадян.

Раніше міністр закордонних справ України Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох громадян України. Вони є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, перевозячи кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками. У МЗС заявили, що українських дипломатів не допустили до затриманих українських громадян.

«Ощадбанк» повідомив, що два автомобіля інкасаторської служби, які супроводжувалися сімома співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна».

Банк оцінює обсяг цінностей, які були у автомобілях у 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота. Установа «вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України».

За даними видання «Економічна правда», угорська влада заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру.

Угорські медіа повідомляють, що Національна податкова та митна адміністрація (NAV) розслідує відмивання коштів, у рамках справи затримали сімох громадян України, «в тому числі колишнього генерала української розвідки», а також два автомобілі для перевезення готівки та цінностей. За повідомленнями, розслідування триває за сприяння Антитерористичного центру.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна вимагає відповідей від України щодо транзиту готівки. Будапешт хоче знати, чи Україна просто перевозила готівку через Угорщину, чи ці гроші також «використовувалися кимось тут, в Угорщині, або ж на користь когось в Угорщині», сказав Сійярто, якого цитує Reuters.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.



