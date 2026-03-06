Угорщина затримала українських інкасаторів з грошима й золотом. Перед цим Зеленський обіцяв дати ЗСУ адресу Орбана

У ніч проти 6 березня Нацбанк України повідомив про безпрецедентний випадок: інкасаторські бригади українського державного «Ощадбанку» затримані угорськими силовими органами. Інцидент, повідомляється, стався 5 березня в Будапешті. Дві машини прямували транзитом через територію Угорщини з Австрії до України.

Угорське видання Telex дізналося, що автомобілі з українськими номерами були затримані в момент, коли зупинилися на заправці. У публікації сказано, що силовики дістали одягнених в чорне людей із машини й поклали на землю. Далі колона вирушила до Будапешта.

«У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їхнє місце перебування невідоме, мобільний зв'язок відсутній. Відповідно до даних GPS-сигналу автомобілі «Ощадбанку» можуть перебувати в центрі Будапешта», – йшлося в заяві НБУ.

Банківський регулятор розповів, що інкасатори везли іноземну валюту й цінні метали. З уточненої «Ощадбанком» інформації випливає, що обсяги цінностей значні: 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Зазначається, що гроші й золото перевозили в межах міжнародної угоди між «Ощадбанком» і Raiffeisen Bank International. У фінустановах України стверджують, що вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур.

Угорська сторона розслідує відмивання коштів і ставить під сумнів факт, що це була міжбанківська транзакція, з огляду, зокрема, на присутність колишнього українського спецслужбовця в складі бригади.

Україна звинуватила Угорщину в тероризмі й грабунку

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання», – йдеться в заяві НБУ. У ній також стверджується, що інкасаторів незаконно утримують на території Угорщини. Їхнє місце перебування невідоме, вказано в заяві «Ощадбанку». Знайдені лише автівки.

«Відповідно до даних GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі «Ощадбанку» наразі перебувають у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та МЗС України», – заявляє «Ощадбанк».

Керівник Нацбанку Андрій Пишний додав, що «реакція на незаконні дії буде».

Посадовець відправив у термінове відрядження до Будапешта свого заступника для «прояснення ситуації». Паралельно, заявив Пишний, Україна готується звернутися до профільних фінансових регуляторів у частині дотримання процедур СІТ-контролю (cash-in-transit контроль – контроль із перевезення готівки – ред.) в єврозоні.

Банківські установи України підтримують зв’язок із дипломатичними відомствами. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга жорстко відреагував на інцидент, назвавши дії Угорщини «державним тероризмом і рекетом». А інкасаторів – «захопленими заручниками», до яких, стверджують в МЗС, не пускають українських консулів.

Сибіга каже, що причини вчинку Угорщини невідомі, й висуває свою версію.

Угорщина бере заручників та краде гроші

«Фактично йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку раніше заявив пан Орбан, то це сила злочинного угруповання», – заявив український топдипломат.

Очільник МЗС повідомив, що Україна надіслала Угорщині офіційну ноту з вимогою звільнити сімох працівників «Ощадбанку». Повідомив і про наміри звернутися до ЄС із проханням надати чітку кваліфікацію діям Угорщини.

6 березня в Єврокомісії, відповідаючи зокрема й на запитання Радіо Свобода, зазначили, що бачили повідомлення у ЗМІ про затримання українських інкасаторів угорськими силовиками, однак наразі не можуть надати додаткової інформації з цього приводу.

«Дайте нам трохи часу, щоб з’ясувати більше», – заявив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що Європейська служба зовнішніх зв’язків була проінформована українськими дипломатами про ситуацію, й займається нею. Але поки утримується публічних оцінок чи коментарів.

Згодом МЗС України випустило ще одну заяву, в якій рекомендує українцям утриматися від поїздок до Угорщини через «неможливість гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади». Також звернуло увагу українського і європейського бізнесу на загрози «свавільного викрадення майна на території Угорщини», рекомендувавши враховувати ризики в контексті будь-якої ділової активності.

Угорщина підозрює «шокуючий» злочин і вимагає пояснень

6 березня о 10-й ранку з’явилося офіційне пояснення угорських органів влади, яке навело видання Index.

Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила про розслідування відмивання коштів. Сім громадян України – підозрювані. Стверджується, що серед них – колишній генерал української спецслужби.

Угорський правоохоронний орган запевняє, що українські консули зразу були проінформовані про початок процедури, однак зазначається, що вони не зреагували.

Податкова й митна служби Угорщини також стверджує, що цьогоріч до України через територію Угорщини прямувало понад 900 млн доларів США, 420 млн євро та 146 кг золота. Угорщина проводить розслідування, відповідно до закону про кримінальне судочинство за участю Антитерористичного центру.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляє про перевезення українцями вражаючої кількості готівки й цінних металів територією Угорщини, і як наслідок – розслідування угорських податківців за підозрою в «шокуючому» злочині. Топдипломат сумнівається, що це була міжбанківська транзакція.

Чи не йдеться тут про гроші української військової мафії?

«Виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Якщо це справді трансакція між банками, то виникає питання, чому банки не здійснюють переказ між собою… Ці питання виникають насамперед тому, що ці грошові перевезення супроводжують люди, які мають очевидні зв'язки з українськими спецслужбами… Чи не йдеться тут про гроші української військової мафії?» – запитує Сійярто.

Глава угорської дипломатії додав, що вимагає від української сторони пояснень, а тим часом угорські правоохоронці проводитимуть розслідування.

Пізніше речник угорського уряду Золтан Ковач повідомив про плани вислати сімох затриманих українців. Про можливе пред’явлення їм звинувачень у його заяві не йдеться.

Усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини

«Влада встановила, що операцією керував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом. На підставі цих висновків усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини», – написав в Х Ковач. Але не уточнив, що зроблять з грошима і золотом.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан по п’ятницях звертається до угорців на підконтрольному уряду радіо Kossuth у програмі «Доброго ранку, Угорщино». 6 березня угорський прем’єр у своїй промові не коментував ситуацію з інкасаторами. Але обтічно пригрозив «зупиняти транзит важливих для України вантажів через Угорщину», доки вона не відновить транзит російської нафти до Угорщини.

«Ми припинили постачання бензину Україні, також – дизельного пального... В українців закінчаться гроші раніше, ніж у нас – нафта», – заявив Орбан.

Затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини

Глава МЗС України у відповідь заявив про «особливу показовість» вимог до неї, й пов’язав останні події з виборами в Угорщині в квітні.

«Це те, що зазвичай відбувається після того, як людей беруть у заручники: вимоги… Політичні заяви угорських чиновників сьогодні вранці свідчать про те, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини… Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно з запровадженням санкцій», – підкреслив Сибіга.

Орбан знову наголошував сьогодні на відсутності технічних перепон для постачання російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» й політичному мотиві української влади не відновлювати його.

Угорський прем’єр підтвердив, що не поступиться у питанні з наданням Україні 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, остаточне схвалення якого він заблокував через припинення транспортування нафти «Дружбою», принагідно підтвердивши намір і надалі купувати російські енергоносії, попри загальноєвропейське ембарго.

«Ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту», – заявив по радіо Орбан. А його профільний міністр енергетики заявив про дедлайн Україні для ремонту нафтогону.

Габор Чепек заявив, що направив своєму українському колезі Денису Шмигалю листа, в якому інформує про відведений Києву триденний строк, щоб або відновити «Дружбу», або ж допустити на місце її пошкодження іноземних інспекторів.

«Доки Київ не відновить ці стратегічні постачання нафти до Угорщини, ми не будемо погоджуватися на позику в розмірі 90 мільярдів євро», – заявив Чепек.

ЗСУ проти Орбана, а інші проти Зеленського?

Ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, а через силу

5 березня Віктор Орбан пригрозив «пробити нафтову блокаду» України силою – відповідне відео було опубліковане в його соцмережах.

«У нас є політичні і фінансові інструменти, і з їхньою допомогою ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу «Дружба»… Ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, а через силу», – заявив 5 березня Орбан.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україні знадобиться півтора місяця на ремонт пошкодженого наприкінці січня російськими обстрілами нафтогону «Дружба». Однак припустив, що цього не буде достатньо «одній особі в Євросоюзі».

Коментуючи заблоковану 90-мільярдну позику, український президент висловив упевненість, що «одна особа», маючи на увазі Віктора Орбана, не буде її блокувати.

Дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим – нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим – нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою… Є речі, які не мають ціни. Вони (росіяни – ред.) нас вбивають, а ми повинні дати (російську – ред.) нафту Орбану, бо він, бідненький, без неї не може виграти вибори», – заявив президент України, вдавшись таким чином до вельми нестандартного в цивілізованому політико-дипломатичному світі прийому.

Цей обмін репліками поглибив загострення відносин між Києвом і Будапештом, що відбувається на тлі виборчої кампанії в Угорщині та її послідовного ветування пов’язаних з Україною рішень на рівні ЄС: від переговорів про її вступ до блоку до виплат державам-членам коштів із Європейського фонду миру як компенсації вартості зброї, переданої Україні.

Взаємним погрозам застосувати силу передували публічні заяви Зеленського про сподівання на програш Орбана на виборах у квітні: мовляв, це сприятиме налагодженню відносин між двома країнами.

Риторика чинного угорського прем’єра, що, як свідчать соцопитування, може втратити владу після багаторічного перебування в кріслі глави уряду, на адресу України теж останнім часом загострюється. Наприклад, Орбан говорив про «українську загрозу» для енергосистеми Угорщини й оголошував про плани захищати її за допомогою військових.

Свіжу ідею Зеленського передати адресу Орбана ЗСУ очікувано розкритикували в угорському уряді. Але не тільки.

«Коли хтось погрожує передати адресу людини українським солдатам лише тому, що вона не підтримує черговий пакет озброєнь на 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита загроза», – відреагував держсекретар Угорщини з питань публічної дипломатії та зв'язків із громадськістю Золтан Ковач.

На бік Орбана у цьому випадку став навіть його політичний суперник – лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадьяр.

Така мова є неприйнятною

«Нікому з угорців не може погрожувати лідер іноземної держави. Ні уряду Орбана, ні майбутньому уряду «Тиси»… Закликаю президента України прояснити свої слова, і якщо він справді це сказав, то нехай відмовиться від них», – наголосив 5 березня Мадьяр.

Слова президента Зеленського про Орбана і ЗСУ засудили й у Єврокомісії.

«Така мова є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС», – зауважив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Посадовець закликав усі сторони змінити тон задля ефективної роботи над посиленням тиску на Росію, наданням багатомільярдного кредиту Україні й гарантуванням енергетичної безпеки держав-членів. Гілл додав, що Єврокомісія розглядає можливість фінансової допомоги Україні задля відновлення постачань нафти «Дружбою».

«Комісія продовжить спокійно й послідовно працювати з усіма сторонами, щоб ці цілі були досягнуті», – резюмував речник.

Політолог Володимир Фесенко в етері телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, теж зазначив, що емоції зараз зайві й що Україні варто вдаватися насамперед до правових заходів, якщо Угорщина дає на це привід.

«Я – прихильник того, щоб зараз робити акцент не на емоційну перепалку, яка триває вже кілька тижнів і, на жаль, допомагає Орбану, а робити ставку й акцент на суто правові, жорсткі, де в чому політичні дії, але без взаємних емоційних звинувачень», – підкреслив Фесенко.