Поліція відкрила провадження через викрадення українців та службового автомобіля «Ощадбанку» в Угорщині

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Як повідомляє пресслужба поліції, розслідування розпочато за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Повідомляється, що поліцейські офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції. Правоохоронці здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.

МЗС радило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

Напередодні «Ощадбанк» повідомив, що два автомобіля його інкасаторської служби в супроводі сімох співробітників бригади інкасації були безпідставно затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна».

Банк оцінює обсяг цінностей, які були у автомобілях, у 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

Угорська Національна податкова та митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.



