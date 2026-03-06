«Ощадбанк»: юридичної підстави для затримання інкасаторів в Угорщині немає, подібні рейси виконувались щотижня

«Ощадбанк» заявив, що не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ні до, ні після затримання його співробітників в Угорщині, до них досі не допустили представників консульської служби.

«Банк не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу, які здійснювали традиційний рейс. З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом», – йдеться у повідомленні преслужби фінустанови.

«Ощадбанк» зауважує, що подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами фінустанови щотижня, є відповідна ліцензія на виконання міжнародних перевезень



У заяві зазначається, що цінності, які були у викрадених автівках, належать державному «Ощадбанку».

«Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України. Загальний обсяг коштів Ощадбанку, доля яких наразі невідома, становить 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота», – йдеться у заяві.

6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

МЗС радило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію.

«Це величезна сума готівки, навіщо українцям потрібно перевозити таку величезну суму. Якщо це правда, що це транзакція між банками, то виникає питання, чому банки не врегульовують це між собою шляхом переказу, чому необхідно, щоб така велика сума готівки подорожувала, та ще й через Угорщину», – заявив дипломат.

Сійярто сказав, що «доки Київ не надасть чітких пояснень щодо походження та призначення коштів, угорська влада проведе ретельне розслідування».

Угорська Національна податкова та митна адміністрація встановила особи сімох громадян України, заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач 6 березня. Він також заявив, що всіх сімох осіб буде вислано з Угорщини. Водночас не уточнивши, якою буде доля коштів, що були в затриманих інкасаторських автівках.

Напередодні в уряді Угорщини назвали «відкритою погрозою» останню заяву президента України Володимира Зеленського. Той заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.



