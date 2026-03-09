У США точаться дебати про те, як війна з Іраном може вплинути на Україну

ВАШИНГТОН – Військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану прикула увагу світу до Близького Сходу. У Вашингтоні точаться дебати про те, чи може цей конфлікт відволікти ресурси та політичну увагу від України, більш ніж через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський висловив такі побоювання італійській газеті Corriere della Sera. Він сподівається, що іранська криза залишиться обмеженою операцією, хоча існує ризик, що цього не станеться.

Утім американські посадовці та законодавці заявили Радіо Свобода, що, на їхню думку, кампанія проти Ірану залишиться обмеженою за масштабом. Вони також пообіцяли й надалі розглядати потреби Києва серед пріоритетів.

Конгресмен від штату Техас, член Комітету Палати представників США з асигнувань і комісар Гельсінської комісії Джейк Елзі заявив, що Сполучені Штати можуть одночасно реагувати і на Іран, і на ситуацію в Україні.

В інтерв’ю Радіо Свобода він сказав, що світ часто змушений одночасно справлятися з кількома безпековими викликами.

«Так, зараз основну увагу привертає Іран…Однак там, у тій частині світу, є і Україна», – додав конгресмен-ресубліканець.

Елзі наголосив, що міжнародна спільнота залишається єдиною в підтримці України, а логістичні труднощі, пов’язані з кількома напрямками одночасно, ретельно контролюють.

«Наше завдання – знищити наступальний потенціал Ірану, а Ізраїль займається іншими елементами. Думаю, це завершиться досить швидко», – сказав він.

Республіканці бачать стратегічний зв’язок з Україною

Інші законодавці-республіканці наголосили, що удари по Ірану можуть мати побічні наслідки для поля бою в Україні.

Сенатор від штату Юта Джон Кертіс зазначив, що американські удари по іранських військових об’єктах можуть підірвати виробництво дронів, на які Росія значною мірою спирається у своїх повітряних атаках на українські міста та енергетичну інфраструктуру.

«Операції, спрямовані проти об’єктів в Ірані, активно знищують дрони іранського виробництва, які Росія використовує, щоб убивати українців», – сказав Кертіс.

Від початку російського вторгнення у 2022 році Росія застосовує проти українських міст та енергетичної інфраструктури дрони іранської розробки, зокрема «Шахеди-136».

Конгресмен від штату Південна Кароліна Джо Вілсон висловив подібну думку днями під час слухань Гельсінської комісії США. Він заявив, що послаблення військового потенціалу Тегерана може зменшити тиск на українську оборону, оскільки це вплине на військову підтримку, яку Іран надає Москві.

Водночас адміністрація Трампа надсилає суперечливі сигнали щодо того, як довго триватиме кампанія проти Ірану і наскільки обмеженою вона буде. Президент США Дональд Трамп заявляв, що вона може тривати близько 100 днів, але також не виключав можливості введення американських військ на територію Ірану.

Через цю невизначеність деякі законодавці застерігають, що затяжна операція може настільки виснажити ресурси американської армії, що це вплине на інші операції.

Конгресмен від штату Техас і республіканець Август Пфлюгер застеріг, що продовження бойових дій може скоротити запаси боєприпасів, тому необхідне ретельне планування, щоб зберегти готовність до інших можливих криз у світі.

«Це протистояння з Іраном призведе до того, що частина наших запасів боєприпасів буде вичерпана… і нам доведеться їх поповнити, щоб і надалі стримувати наших противників по всьому світу», – сказав Пфлюгер 4 березня під час виступу у фонді «Спадщина» (Heritage Foundation), американській дослідницькій установі.

Демократи попереджають про стратегічні ризики

Демократи висловили скептицизм, попереджаючи, що кампанія проти Ірану може ускладнити зусилля США з реагування на кілька глобальних загроз одночасно.

Сенатор Кріс Кунс заявив у поширеній днями заяві, що хоча іранська підтримка тероризму добре задокументована, адміністрація не продемонструвала достатніх доказів того, що Іран становив безпосередню загрозу для Сполучених Штатів.

Він додав, що початок військових дій у момент, коли Вашингтон уже стикається зі «значними загрозами з боку агресивних Китаю та Росії», ризикує розпорошити стратегічну увагу США та їхні військові можливості.

Інші демократи також поставили під сумнів, чи не можна було б спрямувати ресурси, використані в кампанії проти Ірану, на підтримку України.

Сенатор від штату Коннектикут Річард Блументаль сказав журналістам 5 березня, що частину озброєння, використаного під час операції «Епічна лють» (такою є назва американської кампанії проти Ірану), можливо, доцільніше було б застосувати для підтримки Києва.

Він додав, що американські посадовці неодноразово посилалися на обмежені запаси як на причину, чому Україні не передають додаткові ракети-перехоплювачі Patriot та інші боєприпаси. Водночас американські військові та сам Дональд Трамп відкинули такі твердження, заявивши, що боєприпасів достатньо для проведення операцій проти Ірану.

Пентагон наголошує на точкових цілях операції

Керівник політичного напряму Пентагону Елбрідж Колбі, виступаючи 4 березня в американській Раді з міжнародних відносин, описав операцію проти Ірану як цілеспрямовану спробу послабити здатність Тегерана проєктувати військову силу.

Він також визнав ширшу проблему, з якою стикаються американські військові планувальники: підготовку до сценаріїв, у яких кілька противників діють одночасно.

«Ключова військова проблема полягає в тому, що потенційні противники можуть діяти одночасно або майже синхронно», – сказав він.

Колбі наголосив на необхідності того, щоб європейські союзники збільшували оборонні витрати та свої можливості, аби підтримати довгострокову безпеку України. Незалежно від того, чи йдеться про переговори, чи про продовження бойових дій.

«Наслідки однакові, – підсумував він, – Європі потрібно нарощувати військовий потенціал».

Союзники США: ці конфлікти є частиною ширшої боротьби

Для деяких союзників США кризи в Ірані та Україні – це не конкурентні пріоритети, а частина ширшого протистояння між демократичними країнами та авторитарними режимами.

Заступник міністра закордонних справ Литви Відмантас Вербіцкас минулого тижня перебував у Вашингтоні, щоб звернути увагу на регіональні виклики та трансатлантичні відносини. Він сказав, що ці події слід розглядати саме в такому ширшому контексті.

У розмові з Радіо Свободою у Вашингтоні він наголосив, що ситуацію навколо Ірану не варто сприймати як таку, що відволікає увагу від війни Росії проти України.

«Події в Україні – це агресивна війна Росії, – сказав Вербіцкас, – а ситуація в Ірані – це також гуманітарна катастрофа. Це режими, які не шукають мирних рішень. Вони прагнуть примушувати, пригнічувати та ігнорувати міжнародне право».

З цієї точки зору, за його словами, демократичний світ стикається з пов’язаними викликами, а не просто переключає увагу з однієї кризи на іншу.

«Це не зміщення уваги, – сказав Вербіцкас, – це демократичний світ має справу з диктатурами».

Відповідаючи на запитання про можливі наслідки ескалації на Близькому Сході для України, Вербіцкас сказав, що робити остаточні висновки поки що зарано.

«Є багато спекуляцій щодо постачання зброї, щодо цін на нафту, – сказав литовський дипломат. – Певна нестабільність на енергетичних ринках може тимчасово допомогти Росії, але ланцюги постачання також можуть зазнати впливу».