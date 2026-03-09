Каллас: ЄС пропонує посередництво між Україною й Близьким Сходом, де потрібні перехоплювачі дронів

Повідомлення про те, що Росія ділиться з Іраном розвідувальними даними, не викликають подиву, каже чільна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Про це вона заявила на щорічній конференції послів блоку 9 березня, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Повідомлення про те, що Москва і Тегеран працюють разом, щоб атакувати американські війська, не повинні нікого дивувати. Натомість Україна пропонує допомогу для захисту наших партнерів у країнах Перської затоки. Це саме по собі показує, хто ваші друзі. ЄС також діє… У відповідь на потребу в перехоплювачах дронів ми готуємо нову ініціативу – стати своєрідним «посередником», який об’єднає промислові можливості України з військовими потребами країн Близького Сходу», – зауважила Каллас.





Водночас посадовиця звернула увагу на відсутність «чіткої траєкторії» того, як завершиться війна на Близькому Сході, але вказала на обмеженість військових можливостей Ірану.

«Його режим слабший, ніж будь-коли раніше… Близький Схід багато втрачає від будь-якої затяжної війни. Так само і ми в Європі, і весь світ. Саме тому ЄС продовжує закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, захищати цивільних і дотримуватися міжнародного права», – наголосила дипломатка.

Видання New York Times повідомляло з посиланням на президента Володимира Зеленського, що Україна направила експертів із безпілотників для захисту американських баз у Йорданії.

Напередодні, в неділю, Зеленський заявив, що українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



