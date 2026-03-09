Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Каллас: ЄС пропонує посередництво між Україною й Близьким Сходом, де потрібні перехоплювачі дронів

Посадовиця звернула увагу на відсутність «чіткої траєкторії» того, як завершиться війна на Близькому Сході
Посадовиця звернула увагу на відсутність «чіткої траєкторії» того, як завершиться війна на Близькому Сході

Повідомлення про те, що Росія ділиться з Іраном розвідувальними даними, не викликають подиву, каже чільна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Про це вона заявила на щорічній конференції послів блоку 9 березня, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Повідомлення про те, що Москва і Тегеран працюють разом, щоб атакувати американські війська, не повинні нікого дивувати. Натомість Україна пропонує допомогу для захисту наших партнерів у країнах Перської затоки. Це саме по собі показує, хто ваші друзі. ЄС також діє… У відповідь на потребу в перехоплювачах дронів ми готуємо нову ініціативу – стати своєрідним «посередником», який об’єднає промислові можливості України з військовими потребами країн Близького Сходу», – зауважила Каллас.


Водночас посадовиця звернула увагу на відсутність «чіткої траєкторії» того, як завершиться війна на Близькому Сході, але вказала на обмеженість військових можливостей Ірану.

«Його режим слабший, ніж будь-коли раніше… Близький Схід багато втрачає від будь-якої затяжної війни. Так само і ми в Європі, і весь світ. Саме тому ЄС продовжує закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, захищати цивільних і дотримуватися міжнародного права», – наголосила дипломатка.

Видання New York Times повідомляло з посиланням на президента Володимира Зеленського, що Україна направила експертів із безпілотників для захисту американських баз у Йорданії.

Читайте також: Макрон попросив президента Ірану «негайно припинити удари»

Напередодні, в неділю, Зеленський заявив, що українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG