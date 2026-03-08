Зеленський: українські експерти будуть на Близькому Сході наступного тижня

Українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. Його заяву на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Робом Єттеном, який прибув до Києва з першим візитом, цитують українські ЗМІ.

За словами Зеленського, перша група експертів вирушить до країн Перської затоки вже 9 березня, таких груп буде кілька.

На запитання, чи продаватиме Україна засоби для збиття дронів, президент сказав, що країни регіону зацікавлені в цьому, і Україна готова поставляти засоби, але лише ті обсяги, які не використовують українські сили.

«Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте дефіцит якихось засобів у нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів є у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано казати про інші деталі. Наступного тижня, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями», – сказав Зеленський.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.