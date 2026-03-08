ISW: Росія намагається вичерпати український запас ракет Patriot на тлі війни на Близькому Сході

Росія, ймовірно, намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot в Україні й конфліктом на Близькому Сході під час своїх масованих атак по Україні, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Примітно, що серія російських ударів 6-7 березня містила більшу кількість балістичних ракет, ніж Росія зазвичай включає до своїх регулярних ударних пакетів. Росія, ймовірно, намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot в Україні і конфліктом на Близькому Сході. Близько половини ракет у пакеті нічних ударів були балістичними ракетами», – йдеться в повідомленні.

В ISW додали, що Росія рідко запускає більше ніж 10 балістичних ракет в одному пакеті ударів, запускаючи лише кілька, або взагалі не запускаючи їх у більшість днів.

«Росія іноді запускає більшу кількість балістичних ракет, але рідко балістичні ракети складають таку велику частку від загальної кількості ракет», – наголосили аналітики.

В ISW зауважили, що Україна продовжує значною мірою покладатися на системи ППО Patriot виробництва США для перехоплення російських балістичних ракет.

«Росія, ймовірно, намагається скористатися публічними дискусіями не лише щодо скорочення поставок перехоплювачів PAC-3 систем Patriot для України, але й щодо нещодавнього інтенсивного використання Сполученими Штатами і країнами Перської затоки перехоплювачів Patriot на Близькому Сході для захисту від іранських ударів», – йдеться у звіті.

«Росія, ймовірно, намагається ще більше вичерпати український обмежений запас ракет-перехоплювачів для Patriot і скористатися їхньою нестачею, сподіваючись, що Сполучені Штати не захочуть або не зможуть надати Україні більше ракет-перехоплювачів, у той час як американсько-ізраїльська кампанія на Близькому Сході триває», – додали аналітики.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 7 березня російська армія випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет, протиповітряна оборона збила 453 безпілотники й 19 ракет. Основними напрямками удару були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина й Чернівецька область.

Президент Володимир Зеленський повідомив 8 березня, що російські військові за останній тиждень атакували Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 КАБами і 39 ракетами. Під ударами, за його словами, була цивільна інфраструктура: енергетика і житлові будинки.

«Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день. Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL – ключові», – написав Зеленський у телеграмі.