Російський удар балістичною ракетою у ніч проти 7 березня зруйнував під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі Харкова.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову зросла до 10 людей, повідомляють місцева влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Кількість загиблих у Харкові зросла до 10 людей, серед них 2 дітей – 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще 16 осіб поранені», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Водночас Харківська обласна прокуратура повідомляє про 11 загиблих:

«Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них – двоє дітей».

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі.

За даними Повітряних сил, російська армія випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет, протиповітряна оборона збила 453 безпілотники та 19 ракет. Основними напрямками удару були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.



