У Харкові через російський удар балістикою зростає кількість загиблих, серед них діти (фотосвідчення)

Російський удар балістичною ракетою у ніч проти 7 березня зруйнував під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі Харкова.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову зросла до 10 людей, повідомляють місцева влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Кількість загиблих у Харкові зросла до 10 людей, серед них 2 дітей – 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще 16 осіб поранені», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Водночас Харківська обласна прокуратура повідомляє про 11 загиблих:

«Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них – двоє дітей».

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі.

За даними Повітряних сил, російська армія випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет, протиповітряна оборона збила 453 безпілотники та 19 ракет. Основними напрямками удару були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.


Наслідки влучання російської балістичної ракети у п'ятиповерховий будинок у Харкові. 7 березня 2026 року.У ніч проти 7 березня російська армія випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет. Основними напрямками удару були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область
Наслідки влучання російської балістичної ракети у п'ятиповерховий будинок у Харкові. 7 березня 2026 року.

У ніч проти 7 березня російська армія випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет. Основними напрямками удару були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область
У результаті удару загинуло щонайменше 10 людей, серед них двоє дітей. Харків, 7 березня 2026 року
2 У результаті удару загинуло щонайменше 10 людей, серед них двоє дітей. Харків, 7 березня 2026 року
Рятувальники дістають з-під завалів тіло жінки, загиблої внаслідок російського удару. Харків, 7 березня 2026 року
3 Рятувальники дістають з-під завалів тіло жінки, загиблої внаслідок російського удару. Харків, 7 березня 2026 року
Мешканці будинку у Харкові, в який вдарила російська балістична ракета, йдуть, несучи в руках вцілілі речі. Харків, 7 березня 2026 року
4 Мешканці будинку у Харкові, в який вдарила російська балістична ракета, йдуть, несучи в руках вцілілі речі. Харків, 7 березня 2026 року
Рятувальники несуть тіло людини, загиблої внаслідок російського удару балістикою по Харкову, 7 березня 2026 року
5 Рятувальники несуть тіло людини, загиблої внаслідок російського удару балістикою по Харкову, 7 березня 2026 року
Наслідки влучання російської балістичної ракети у п'ятиповерховий будинок у Харкові. 7 березня 2026 року
6 Наслідки влучання російської балістичної ракети у п'ятиповерховий будинок у Харкові. 7 березня 2026 року
Рятувальники шукають під завалами людей на місці влучання російської балістичної ракети в п'ятиповерхівку у Харкові, 7 березня 2026 року
7 Рятувальники шукають під завалами людей на місці влучання російської балістичної ракети в п'ятиповерхівку у Харкові, 7 березня 2026 року
Тут жили люди... Харків, 7 березня 2026 року.Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
8 Тут жили люди... Харків, 7 березня 2026 року.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України

