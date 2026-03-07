Жертви у Харкові, під завалами люди. Наслідки нічних ударів Росії по містах України

Російська арамія ніч на 7 березня атакувала з повітря цивильні об'єкти в Україні, що призвело до людських жертв і руйнувань. Ударів зазнали Харків, Суми, Чугуїв, Запоріжжя, Київ. Був знестурмлений Новодністровськ у Чернівецькій області. У трьох областях зупинялися, або змінювали маршрути низка потягів.

Радіо Свобода збирає тут оперативну інформацію про наслідки ударів.

Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Харкові.

За словами міського голови Ігоря Терехова, це було пряме влучання російської балістичної ракети по п'ятиповерхівці. Повністю зруйнований цілий під'їзд будинку.

У ДСНС повідомляють, що з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих людей. Триває ліквідація пожежі на площіу 300 кв.м.

Щонайменше 10 людей отримали поранення, серед них є діти.

На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, сапери, кінологи та психологи.

Під завалами ще можуть перебувати люди.

Київ

Посеред ночі Росія ракетами атакувала Київ. Працювала ППО.

На щастя, як повідомив повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм-каналі: обійшлося без жерт серед цивільного населення:

«Наслідки атаки ворога на столицю в ніч на 7 березня: Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували. Деснянський район: на дорозі виявил уламок ракети. Без загорання та потерпілих. Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих»

Удари по будинках та знеструмлення

Пізно увечері 6 березня російські безпілотники атакували Суми, поціливши у житловий будинок та нежитлове приміщення. За попередніми даними, люди внаслідок удару не постраждали.Російський «шахед» влучив у приватний будинок у Чугуєві, двоє мешканців отримали поранення. Російські військові вдарили по житловому будинку Запоріжжя, поранень зазнало немовля.

Пізніше армія РФ завдала ракетного удару по Новодністровську Чернівецької області. На місці удару виникла пожежа, місто було знеструмлене.

Зупиняли потяги

Унаслідок масованої російської повітряної атаки низка пасажирських потягів у трьох областях вимушено змінюють маршрути та затримуються.

«В результаті масованої ворожої атаки та пошкоджень залізничної інфраструктури низка поїздів Укрзалізниці на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінюють маршрути. Це означає затримки в дорозі, за якими можна слідкувати на uz-vezemo. Резервні тепловози вже виведено на всіх знеструмлених ділянках. Огляд і ремонт інфраструктури вже також розпочато», – повідомила пресслужба Укрзалізниці.



