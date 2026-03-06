Покровськ після чотирьох місяців боїв. Місто втрачене чи ні?

Бої в Покровську тривають уже понад чотири місяці. Коли російська армія увійшла до міста у жовтні 2025 року, експерти прогнозували його швидке падіння: за найпесимістичнішими оцінками Покровську давали кілька тижнів, за оптимістичними – до двох місяців.

Зараз березень 2026 року, але статус міста залишається досі невизначеним:

за даними ISW , армія РФ, ймовірно, контролює все місто,

7-й корпус ДШВ стверджує – українські війська все ще утримують північні позиції

При цьому на Покровському напрямку російська армія накопичує сили для весняного наступу, і аналітики припускають , що агресор планує просунутися з кількох сторін вже за межами міста.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) дізнався у військових та аналітиків:

на якому етапі перебуває битва за Покровськ?

які у Росії плани на цьому напрямку?

для чого Силам оборони утримувати позиції в місті, попри важку ситуацію для українських захисників?

За даними мапи DeepState, у «сірій зоні», яку аналітики проєкту називають районом проникнення, лишається лише північна частина Покровська.

Решту міста позначають як окуповану російськими військами, які вже просуваються за межі міста – у напрямку села Гришине, розташованого менш ніж за 10 кілометрів на північний захід від Покровська.

Аналітики ISW 26 лютого зробили висновок, що армія РФ захопила вже все місто. Вони це обґрунтовують тим, що востаннє дії українських військ у Покровську фіксували 28 січня.

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець про повну окупацію Покровська не повідомляв, однак 2 березня в своєму огляді називає його «захопленим». А для «колишнього» Покровського напрямку вживає нову назву – Добропільський.

Машовець додає, що у північній частині Покровська російські війська накопичують значну кількість піхоти і намагаються розвивати атаки у бік Шевченка та Родинського – населених пунктів на північному сході від Покровська у бік Добропілля.

Вони продовжують утримувати рубежі, оскільки такий є задум, така є вказівка старшого командування

Попри це, на півночі Покровська українські військові все ще є , каже начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Польовий.

«Вони продовжують утримувати рубежі, оскільки такий є задум, така є вказівка старшого командування. Противник намагається просунутися на півночі і на південь від наших позицій», – розповів він ефірі Радіо Донбас Реалії.

Для українських захисників ситуація на напрямку надзвичайно складна, каже Польовий. У самому Покровську та Мирнограді вони втратили панівні висоти і ключові позиції – зокрема шахти та багатоповерхівки.

«Противнику вдалося завести туди підрозділи свого прямого ураження, тобто FPV-команди пілотів. І наразі в самому Покровську і Мирнограді він має перевагу», – каже Польовий.

Ще восени військові та аналітики попереджали , що оборона Покровська може ускладнитися. У коментарях для Радіо Донбас Реалії вони говорили про проблеми з ротацією підрозділів та логістикою через вогневий тиск російських військ на підступах до міста.

Деякі аналітики тоді називали втрату міста питанням часу і закликали розглядати можливість відведення військ, щоб зберегти життя бійців.

«Найбільша проблема цієї ситуації – це люди та підрозділи, які знаходяться на дні цього мішка між Покровськом та Мирноградом (навіть на південь та південний схід від нього); і тут мова не лише про проблемну логістику чи ще щось, банально – питання можливості виходу або здійснення інших маневрів як таких. Скажу, можливо, непопулярне..., але я б пожертвував руїнами Покровська, аби зберегти життя всіх тих людей », – писав у жовтні 2025 року тарший лейтенант з позивним «Алекс» (автор телеграм каналу «Офіцер»).

Покровсько-Мирноградська агломерація Покровськ і Мирноград утворюють єдиний міський вузол: міста розташовані лише за кілька кілометрів одне від одного і мають спільну транспортну та промислову інфраструктуру. У фронтовому сенсі це також єдина ділянка оборони. Просування російських військ біля одного міста створює загрозу для іншого, тому бої за них від початку розвивалися взаємопов’язано. Через це військові аналітики часто говорять не окремо про Покровськ чи Мирноград, а про Покровсько-Мирноградську агломерацію як про один оборонний вузол на захід від Донецька.

Інформацію про українські позиції на півночі міста підтвердила і Ольга Кириленко, журналістка «Української правди», посилаючись на власні джерела серед командирів на напрямку, але водночас попередила:

«Я б ставилася з обережністю до цих слів (про наявність українських позицій на півночі міста – ред.)», – сказала вона в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Водночас українська авіація продовжує завдавати точкових ударів по скупченню живої сили армії РФ всередині Покровська. Як пише військовослужбовець з позивним «Мучной», удари фіксували на північний схід від центру міста та на північний захід від Покровського локомотивного депо Інфраструктурний об'єкт, що забезпечував технічне обслуговування та ремонт локомотивів, які курсували на Донецькому напрямку. Розташоване на захід від центру Покровська з північної сторони від залізниці., що поруч із залізницею, яка ділить місто на північну і південну частини.

«Проводиться чітка робота по місцях концентрації, де ворог накопичує резерв перед подальшими діями. Противник продовжує насичувати місто особовим складом і технікою! Йде системна підготовка до весняної компанії: підтягують підрозділи, вибудовують логістику, шукають слабкі місця в обороні», – написав він.

Паралельно російська пропаганда намагається формувати власну версію захоплення міст: 27 лютого очільник окупаційної адміністрації захопленої Росією частини Донецької області Денис Пушилін заснував медаль «За освобождение Красноармейска и Димитрова» (Росія вживає радянські назви Покровська та Мирнограда, обидва були перейменовані в рамках декомунізації у 2016 році – ред.). Дати на реверсі – 1 та 27 грудня – нібито дати захоплення міст, хоча навіть Z‑блогери вважають їх передчасними і прикладом «захоплення в кредит».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і не повідомляв про вихід із міста українських військ.

Який план Росії?

Ще у грудні минулого року лідер РФ Володимир Путін заявив , що Покровськ є «зручним плацдармом для реалізації всіх завдань СВО (так російська влада називає війну Росії проти України – ред.)». Звідси, за його словами, російська армія може рухатися у будь-якому напрямку, який вважатиме за потрібне Генштаб РФ.

В угрупованні військ «Схід», яке обороняє напрямок, кажуть , що агресор постійно тисне на північну ділянку Покровська і намагається у такий спосіб охопити тут угруповання ЗСУ. Окрім цього, додають в угруповуванні, російська армія збільшує на напрямку інтенсивність ударів авіацією, артилерією та безпілотниками.

«Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів», – зазначили в угрупованні.

Раніше про схожі ознаки підготовки до весняного наступу повідомляли і у 7-му корпусі ДШВ. За словами начальника відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимира Польового, російські війська переважають українські за чисельністю особового складу у шість-вісім разів.

«Це дозволяє їм планувати активні наступальні дії, зокрема, в нашій смузі», – каже він.

Військовий оглядач Костянтин Машовець, виходячи з того, що Покровськ втрачений, вважає , що Росія готується охопити Добропілля з кількох сторін:

зі сходу – з Родинського;

з півдня – з боку Гришиного;

з північного заходу – по рубежу Сергіївка–Шилівка.

«Командування противника сподівається створити щодо Добропільського району оборони ЗСУ умови аналогічні до тих, які йому вдалося створити в районі Костянтинівки (тобто глибокого його охоплення принаймні з трьох напрямків)», – пише оглядач, додавши, що противник також, ймовірно, буде намагатися перерізати дорогу Добропілля – Краматорськ на північному сході.

Схожу думку щодо планів агресора на цьому відтинку фронту має і начальник відділу комунікації ДШВ Володимир Польовий.

« Добропілля – це напрямок для того, щоб вийти у фланг усієї Краматорсько-Слов'янської агломерації і виконати поставлену мету, політичну ціль кампанії – захопити повністю Донецьку область. Для цього їм потрібно рухатися якраз на північ, а не на захід, не в сторону Павлограда, який є частиною Дніпропетровської області», – припускає Польовий.

На думку журналістки «Української правди» Ольги Кириленко, Добропільський виступ російських військ планують використати не для охоплення самого Добропілля, а для того, щоб просунутися на північ.

«Щоб повторити сценарій, який задумували влітку того року, піти на Ізюм і у такий спосіб по «великій дузі» закрити Донецьку область», – каже вона.

Від села Гришине, на думку Кириленко, армія РФ, ймовірно, буде рухатися на захід. В результаті чого Добропілля може опинитися між двома «клешнями», що простягнеться від Покровська – на північ в напрямку колишнього Добропільського виступу, і на захід трасою на Павлоград поблизу Гришиного.

За оцінкою ж Інституту вивчення війни, повільне і дорогоцінне захоплення Покровська не віщує нових успіхів Росії в інших районах Донецької області.

«Тривала і дороговартісна битва російських військ за взяття Покровська і їхня подальша нездатність значно просунутися за межі міста спростовують неодноразові заяви Кремля про те, що російські війська зможуть легко і швидко захопити « фортечний пояс мережа укріплень між чотирма великими містами на півночі Донеччини: Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка», – кажуть аналітики.

Чому Сили оборони досі утримують позиції в Покровську?

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Польовий відверто каже: на тактичному рівні складно знайти логічне пояснення, чому українські війська тримають ці позиції на півночі міста – крім загального принципу «не віддавати без бою жодного метра нашої землі».

«Я думаю, що відповідь є на політично-стратегічному рівні. Можливо, це рішення ухвалюється на тому рівні, де відбуваються переговори у тристоронньому форматі за участю Сполучених Штатів. Може, Меланія Трамп просто вивчила назву Покровськ, тому ми маємо тримати ці землі за будь-яку ціну», – припускає Польовий.

Українські війська мають чинити опір, завдаючи армії РФ максимальних втрат, навіть за найпесимістичнішого сценарію і незалежно від того, куди агресор наступатиме далі після Покровська, вважає військовослужбовець 413-го полку «Рейд» Іван Киричевський.

«Сам факт того, що Збройні сили України чинитимуть опір, завдаватимуть росіянам втрати, можливо, переходити до контратакувальних дій на окремих ділянках – це все хоча б дозволить виграти час, щоб наші люди, які там є (на підконтрольній Україні території Донецької області – ред.), встигли виїхати », – каже він.

Згідно з даними Донецької військової адміністрації станом на 5 листопада, на вільній території Донецької області лишається до 200 тисяч цивільних.

