Віткофф: переговори тривають, в найближчі тижні очікується «додатковий прогрес»

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією.



«Цього обміну було досягнуто завдяки тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Трампа. Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні», – написав він у соцмережі Х.



Віткофф додав, що переговори тривають, і в найближчі тижні очікується «додатковий прогрес».

5 та 6 березня Україна та Росія провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.