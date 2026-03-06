Україна з російського полону повернула ще 300 військових – Зеленський

Україна з російського полону повернула ще 300 військових, повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, також сьогодні з полону додому повертаються двоє цивільних українців.



«Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року», – написав він у телеграмі.

5 березня Україна повернула з російського полону 200 українських військових. Це був перший етап обміну полоненими, про який було достягнуто домовленості на перемовинах у Женеві. Сьогодні очікувалось повернення ще 300 українців

Попередній обмін відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Це був перший у 2026 році обмін полоненими.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, на 6 березня з російського полону до України вдалося повернути 6922 українців.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених.