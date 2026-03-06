Росія зруйнує Краматорськ? До міста вже дістає «арта»

Краматорськ – адміністративний центр Донецької області від початку російської агресії в 2014-му – живе в новій реальності: вперше за час війни Росії проти України до міста почала досягати російська ствольна артилерія.

Про останній обстріл поліція Донецької області повідомила 3 березня – було пошкоджено багатоквартирний будинок, СТО і кілька автомобілів. З того часу в місті чути безперервну артилерійську канонаду, але про прильоти більше не повідомлялося.

У сусідньому ж Слов'янську місцева влада почала демонтаж тролейбусної контактної мережі, щоб розпочати монтаж антидронових сіток. Артснаряди армії РФ сюди поки не долітають, до FPV-дрони стали звичайною справою.

Останніми тижнями російська армія наблизилася до Слов'янсько-Краматорської агломерації на 13-15 кілометрів, що вже впевнено потрапляє в «кілзону» зона ураження російських дронів. Армія РФ намагається йти на агломерацію практично з усіх боків - зокрема, зі сходу.

Вранці 6 березня Генштаб ЗСУ повідомив про шість атак агресора на Слов'янському напрямку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: