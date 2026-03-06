Генштаб ЗСУ повідомляє про 136 боєзіткнень на фронті протягом доби

Протягом попередньої доби українські війська уразили шість районів зосередження російського особового складу, дві артилерійських системи, пункт управління безпілотниками, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління, заявив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні вранці 6 березня.

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 136 бойових зіткнень.

Російські війська вдавалися до обстрілів і авіаударів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському та Краматорському напрямках командування не зафіксувало наступальних дій РФ.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках. На Костянтинівському напрямку російська армія здійснила 19 атак в районах Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та в бік Іллінівки й Степанівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники п’ять разів атакували на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку штаб зафіксував 28 атак у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та в бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки та Цвіткового.

Три боєзіткнення відбулося на Оріхівському напрямку. Ще одну атаку українські підрозділи відбили на Придніпровському напрямку, в бік Антонівського мосту.





За оцінкою американського Інституту дослідження війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.







