У ВМС повідомили про знищення російського Ка-27 над Чорним морем

Військово-морські сили Збройних сил України 5 березня заявили про знищення російського вертольота Ка-27.

«Силами і засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27», – йдеться в повідомленні ВМС у соцмережах.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 5 березня серед втрат Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну було 435 літаків і 348 гелікоптерів.

Росія офіційно свої втрати не розкриває.

