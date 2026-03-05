Генштаб ЗСУ: втрати Росії перевищили 1,27 мільйона військових

Російські війська втратили близько 900 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 5 березня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули приблизно 1 270 400 військових.

Крім того, додає штаб, російська армія втратила:

11 727 танків (+4)

24 142 бойові броньовані машини (+7)

37 915 артилерійських систем (+41)

1 667 реактивних систем залпового вогню

1 319 засобів протиповітряної оборони

435 літаків

348 гелікоптерів

158 381 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+1 950)

4 384 крилатих ракети

30 кораблів і катерів

2 підводних човни

81 434 автомобілі й автоцистерни (+210)

4 079 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 6 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 173 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



